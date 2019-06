Ultiman detalles del venidero curso escolar

En Pinar del Río, los directivos del Ministerio de Educación ultiman los detalles para garantizar la apertura en septiembre del curso escolar 2019-2020, con garantías de los principales componentes de la base material de estudios.

La matrícula del venidero período lectivo en el territorio, se estima en más de 88 mil estudiantes, a los cuales acogerán los profesores en 601 planteles, muchos de ellos enclavados en zonas del Plan Turquino.

Con anterioridad a los meses de julio y agosto, período vacacional, el personal de Educación en Pinar del Río, como paso integrado al venidero curso escolar, asume un plan de inversiones destinado al mantenimiento de los planteles.

Uno de ellos es el centro escolar de primaria Sergio y Luis Saíz, en la capital vueltabajera, sometido a un proceso reconstructivo que lo devolverá mucho más reluciente.

