Ubicación de graduados de escuelas pedagógicas

Los 21 mil 750 docentes incorporados a los niveles educativos de la primera Infancia, Primaria y Especial, provienen de las cinco graduaciones realizadas en las escuelas pedagógicas, aseguró Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación.

Señaló que todos los graduados de esas especialidades tienen aseguradas su ubicación laboral, en gran parte en los propios centros donde efectuaron su práctica u otros cercanos a sus casas.

Dijo que Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y la Isla tienen el ciento por ciento de incorporación de los graduados de escuelas pedagógicas a los planteles de Primaria.

La formación de educadores en Cuba garantiza la preparación de docentes para satisfacer las exigencias de la escuela, la cual demanda un magisterio creador e integral, con arraigo martiano y patriótico.

