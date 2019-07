Sexta graduación de escuela pedagógica tunera

La escuela pedagógica Rita Longa, de Las Tunas, efectuó la sexta graduación, con la entrega de títulos a los 231 estudiantes que culminan estudios de nivel medio.

Más del 90 por ciento de calidad se obtuvo en las evaluaciones, y la graduación se dedica al legado pedagógico de Fidel y José Ramón Fernández, de quienes fue idea la apertura de ese tipo de centros en 2010.

A la egresada más integral, Daniela de la Caridad Ramírez Zequeira, de la Especialidad de Maestro Primario, se entregó la Distinción del plantel Lucero de la Pedagogía, y a la educadora de Preescolar Guadalupe Charchabal la de Escultor del futuro.

La Distinción por la Educación Cubana fue para Ángela Alba, mientras por 20 y 25 años de labor ininterrumpida, recibieron la Distinción José María de Mendive, los educadores Dalia Ferrás, Gerardo Cruz y Marloide Baba.

