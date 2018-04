Sesionó en encuentro Academia y Sociedad 2018

Con el tema La comunicación social en la sociedad del conocimiento: retos y desafíos para la interacción de la Asociación de Comunicadores y la licenciatura en esa carrera en la Universidad de La Habana, sesionó el encuentro Academia y Sociedad 2018.

El vicepresidente primero de la Asociación de Comunicadores, el máster Humberto Fabián Suárez, dijo a Radio Reloj que entre los desafíos está lograr mayor vinculación entre los profesionales de la comunicación social y la vida de la academia.

Agregó que otro reto muy importante es recuperar el vínculo de esos profesionales con la práctica concreta de los estudiantes de la carrera

En Academia y Sociedad 2018 se reconoció al Instituto Cubano de Radio y Televisión, Ministerio de Turismo, Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo Popular, como unidades docentes destacadas en el área de la comunicación.

