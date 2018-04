Sesionó en Cienfuegos Taller Nacional Estudiantil

Cienfuegos, Cuba.- La Universidad de Cienfuegos acogió el Primer Taller Nacional Estudiantil de Gestión Socio-Cultural del Desarrollo con la asistencia de educandos de los centros de la enseñanza superior del país para exponer criterios y buscar alternativas.

En la cita participó el Doctor Eduardo Torres Cuevas, director de la Biblioteca Nacional José Martí, quien dialogó acerca de la investigación en las ciencias sociales y en otros temas que involucra las nuevas generaciones.

El también delegado de honor al IX Congreso de la organización universitaria destacó la importancia de conocer la historia y el cuidado del uso de los términos de Patria y Memoria para no desvirtuar su verdadero contenido.

Durante el Taller Nacional Estudiantil de Gestión Socio-Cultural se impartieron conferencias, entre ellas la referida a la Historia de la Rumba en Cienfuegos, ciudad sede del encuentro.

