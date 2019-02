Sesionará en Santa Clara Festival Nacional de la Clase

Fortalecer el Movimiento de Alumnos Ayudantes Frank País García cuenta entre los objetivos del VI Festival Nacional de la Clase Félix Varela Morales, desde mañana y hasta el próximo domingo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.

Alumnos de Ciencias Médicas tomarán parte en esos eventos bienales, aunque todo indica que a partir de esa cita el Festival de la Clase será un evento anual.

Promover la investigación científica y potenciar el desarrollo de habilidades pedagógicas en los estudiantes, constituyen propósitos de esos certámenes, que llevan el nombre del padre Varela y se inspiran en la formidable tradición heredada de grandes como él.

Con un brillante desempeño de sus representantes y 7 importantes galardones en el anterior Festival Nacional, la Universidad Central de Las Villas conquistó la sede de esta VI edición.

