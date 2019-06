Sesiona en Camagüey Fórum Nacional de Estudiantes de Ciencias

El desarrollo de una cultura científica, y el intercambio de experiencias, son los propósitos del Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Técnicas, que comienza hoy en la Universidad de Camagüey.

Eficiencia energética y fuentes renovables, Informática en función del desarrollo, Comunicaciones y electrónica, forman parte de los temas a discutir en el evento, además temas vinculados con la Vivienda y materiales de la construcción.

El programa del evento incluye 15 concursos de habilidades sobre razonamiento lógico matemático, hojas de cálculo, fotografía, ortografía, diseño gráfico, lectura, soldadura, e ingeniería química.

El Fórum Nacional de Estudiantes es convocado por el Ministerio de Educación Superior, la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de la universidad camagüeyana y la Federación Estudiantil Universitaria.

