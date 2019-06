Se garantizan las condiciones para el próximo curso escolar

Cuba.- A pesar de las difíciles condiciones económicas por las que atraviesa el país se labora incansablemente para garantizar los recursos materiales necesarios para el inicio del curso escolar 2019-2020, aseguraron en el programa televisivo Mesa Redonda la titular de Educación Ena Elsa Velázquez Cobiella, y otros directivos del Ministerio del Comercio Interior y el Grupo Empresarial de la Industria ligera.

«Se ha dado prioridad a aquellos renglones que no pueden faltar para iniciar un curso escolar: libretas, lápices, tizas, acuarelas, plastilinas, temperas, el módulo del maestro, papel para el trabajo del maestro y de los estudiantes. Eso está garantizado», aseguró Ena Elsa Velázquez.

Con relación a los libros de texto y cuadernos de trabajo, hasta el momento se ha podido asegurar el 76,72 % del plan de los primeros, en tanto están pendientes 17 de un total de 52 cuadernos de trabajo. Para hacer frente a esta situación se han dado orientaciones a las direcciones municipales y provinciales teniendo en cuenta la reserva en los almacenes.

«Aunque no se cumpla el plan de producción, nosotros no debemos tener afectaciones sensibles con los libros de texto», aseguró la Ministra.

Desde hace varios meses se desarrolla un proceso de reparación del mobiliario, el cual debe intensificarse en esta etapa. De las más de 10 000 instituciones educativas con que cuenta la Isla, 1 493 se incluyen en el plan de reparación de este año, tarea en la que se cuenta con el apoyo de los gobiernos locales. En la capital, los 78 centros que fueron afectados por el tornado ya están recuperados.

(Tomado de Granma)

