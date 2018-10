En Sancti Spíritus cita internacional de Ciencias de la Educación

Desde este miércoles la Universidad José Martí de Sancti Spíritus abre sus puertas a la Tercera Jornada Científica Internacional del Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Raúl Ferrer, con la participación de 80 delegados de toda Cuba y de otros países.

Auspiciado, además, por la Red de Estudios sobre Educación, el evento busca debatir sobre las experiencias de las universidades, escuelas, redes académicas y otras organizaciones relacionadas con las Ciencias de la Educación.

Servando Martínez, director del Centro de Estudios de Ciencias y uno de los organizadores de la jornada, detalló que hay participantes de 8 casas de altos estudios cubanas y unos 30 profesionales foráneos.

Comentó que la Jornada Científica será un espacio que tributará al desarrollo universitario, así como a la creación intelectual, a la vez que permite establecer alianzas académicas.

