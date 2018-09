Retornan a las aulas estudiantes villaclareños

Más de cien mil educandos de Villa Clara se incorporarán a las aulas este tres de septiembre, para dar comienzo al curso escolar 2018-2019.

En ese territorio central se encuentra asegurada casi la totalidad de la base material de estudio; mientras que la que falta por completar, se entregará entre lo que resta de este mes y octubre.

Para el nuevo período lectivo abrirán sus puertas en Villa Clara una cifra superior a las 600 escuelas, de las cuales alrededor de 100 recibieron distintas acciones constructivas, mientras que en otras concluirán las labores el año entrante.

La captación de matrícula para la Escuela Pedagógica, la retención docente, así como el ingreso a la Educación Superior de un mayor número de estudiantes, forman parte de los retos que afrontará esa provincia en la nueva etapa de trabajo.

