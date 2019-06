Resultados favorables en la Educación de Jóvenes y Adultos

Favorables resultados han sido alcanzados en sus diferentes modalidades por la Educación de Jóvenes y Adultos hasta el día de hoy.

El actual curso escolar superó los 90 mil estudiantes en el segundo semestre, además los cursos de preparación para el ingreso a la Educación Superior, desarrollados en las facultades obrero-campesinas, exhiben un 90 por ciento de aprobados en la primera convocatoria.

En la última quincena de julio se realizará el proceso de solicitud de matrícula a las escuelas de idioma, y en la última semana de agosto se divulgará quiénes fueron aceptados.

Asimismo conservan las pruebas libres de sexto y noveno grados en los meses de diciembre y junio en todas las escuelas de jóvenes y adultos del país; al igual que las pruebas de clasificación para los idiomas en los meses de diciembre y junio en cada escuela de idioma.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.