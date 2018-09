Reinauguran moderno laboratorio en la Universidad de La Habana

El Laboratorio de Investigaciones Fotovoltaicas reabrió sus puertas en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, tras un largo proceso de rehabilitación.

La instalación reabre con una renovación de equipos y ampliación de sus locales, en la planta baja de la Facultad de Física, con un proyecto conjunto del Instituto de Materiales y Reactivos y la Unión Eléctrica, y tuvo un costo de más de 200 mil dólares.

Al acto de reapertura, asistieron Gustavo Cobreiro, rector de la Universidad, y otros directivos, además de profesores, estudiantes y fundadores de ese laboratorio.

Este proyecto inversionista, servirá para hacer mediciones de calidad de parques y sistemas fotovoltaicos, el desarrollo investigaciones básicas sobre celdas solares, y su modelación nanotecnológica, y brindar servicios de ingeniería conceptual y desarrollo de proyectos.

