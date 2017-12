Recuperadas la mayoría de escuelas afectadas por el huracán Irma

La Habana, Cuba. – Recién iniciado el curso escolar nos vimos en la obligación de enfrentar el proceso de recuperación ante los severos daños causados al sector educacional por el huracán Irma, expresó Cira Piñeiro Alonso.

La viceministra primera de Educación agregó a Radio Reloj, que de más de 2 mil 200 instituciones, el 21 por ciento fueron afectadas y se ha logrado una pronta recuperación por el apoyo de numerosos organismos.

Subrayó Cira Piñeiro Alonso que hoy se declaran cerca de mil 800, el 78 por ciento de las escuelas recuperadas, por la prioridad ofrecida por los Consejos de Defensa, encabezados por el Partido y el Gobierno, en cada Región Estratégica.

El esfuerzo en la recuperación de las escuelas afectadas por el huracán, apuntó, contó además con la labor desarrollada por cuadros del MINED, docentes, el apoyo de los alumnos y familiares.

