Reafirman Universidades de Cuba y España convenios de colaboración

La Universidad de Guantánamo y la de Sevilla, España, actualizaron hoy su convenio de colaboración, explicó Idalmis Ortiz, directora de Relaciones Internacionales de la Casa de Altos Estudios de esa provincia.

Durante el encuentro, las autoridades de ambos centros consolidaron el acuerdo suscrito en 2003, referido a la colaboración en materia de becas para programas doctorales, movilidad académica, participación en proyectos científicos, y otros, de acuerdo con la fuente.

De acuerdo con la cuenta oficial del Ministerio de Educación Superior de Cuba, esa reunión ampliará lazos de cooperación entre ambos países, y facilitará la internacionalización de resultados científicos y de innovación.

De igual forma, en esa plataforma se señala que entre las propuestas discutidas estuvo la creación de una Escuela de posgrado Cuba-España sobre Agricultura sostenible y seguridad alimentaria.

