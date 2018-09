Reabren escuelas en montañas cienfuegueras

La reapertura de dos escuelas primarias en las montañas de Cienfuegos es muestra del interés permanente del Estado Cubano en facilitar a todos los niños asistir a clases en cada curso escolar.

Leonel Meneses, jefe del departamento de Educación Primaria en este territorio, declaró que los centros docentes Manuel Piti Fajardo, con 8 estudiantes, y Águedo Morales Reina, con 9 niños, están ubicados en los asentamientos de San José y Aguacate, respectivamente.

A partir de este 3 de septiembre, con la apertura del curso escolar 2018-2019, allí estudiarán niños de familias que trabajan en zonas cafetaleras, vianderas, de frutas y en la actividad ganadera, todas dentro del programa del Plan Turquino, del municipio montañoso de Cumanayagua.

Meneses agregó que en el lomerío existen 19 escuelas dedicadas a la educación primaria, donde se incluye el centro mixto de Mayarí.

