Puerta abierta a los estudios superiores en Cuba

La Habana, Cuba. – Con el examen de Matemáticas comenzarán hoy en el país las pruebas de ingreso a las universidades, seguida de Español, el día 7 de mayo e Historia el 10 de este propio mes, informó a Radio Reloj René Sánchez Díaz, director de ingreso y ubicación laboral del Ministerio de Educación Superior.

Agregó que los estudiantes tienen que estar en los centros de exámenes desde las 08:00 de la mañana, de completo uniforme, y aclaró que la duración de las pruebas es de cuatro horas, y que deben mantener la disciplina en el ejercicio docente, el cual se desarrollará sin apuros.

Precisó René Sánchez Díaz que es obligatorio portar el carné de identidad, no llevar celulares u otros aditamentos, leer el examen completamente para ir respondiendo las preguntas atendiendo al grado de facilidad.

Subrayó que el plan de ingreso es provincial y lo elabora y emite el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

René Sánchez Díaz, director de ingreso y ubicación laboral del Ministerio de Educación Superior, recordó a Radio Reloj que para el próximo curso académico hay cerca de 85 mil plazas para estudiar en las universidades.

Explicó que lo más novedoso del ingreso a la universidad es la incorporación del nivel de educación superior de ciclo corto, que posibilita incrementar las opciones de continuidad de estudios a los jóvenes que terminan el preuniversitario y no logran cumplir con los requisitos de ingreso.

Añadió que se mantienen las 3 convocatorias de examen, con 2 oportunidades para examinar: la ordinaria, la extraordinaria, y la especial.

Comentó René Sánchez Díaz que en el Curso por Encuentros y a Distancia se mantiene el requerimiento de aprobar en el primer año de la carrera, las 3 asignaturas correspondientes a los requisitos de ingreso.

