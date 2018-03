Promueve Guantánamo educación de calidad

Guantánamo, Cuba.- Dotar a los círculos infantiles de la base material de vida y estudio, fiscalizar su inclusión en los planes de inversiones y estimular la formación de educadores para esa enseñanza son directrices para ofrecer educación de calidad a infantes guantanameros.

Yuvasnovys Maceo, funcionaria de la Dirección Provincial de Educación, indicó que la ampliación, reparación y mantenimiento, así como la renovación del mobiliario y equipos en diversas áreas de servicios, son algunas tareas ejecutadas en esos planteles.

La funcionaria destacó que se fomenta la construcción o modificación de locales para su conversión en instituciones de círculos infantiles, según las normativas del Ministerio de Educación.

Maceo agregó que muestra de ello son la apertura del círculo infantil “Vocecitas del Toa” en Yateras, la ejecución de otro en Imías y la proyección de una instalación similar en San Antonio del Sur.

