Progresa la ciencia en la Universidad de Guantánamo

Para impulsar el desarrollo socioeconómico de Guantánamo en sectores como la agricultura, informática, energía, pedagogía y el deporte, la Universidad de esa provincia estimula el progreso de los estudios científicos y sus resultados.

El claustro de profesores se vincula a líneas priorizadas de investigación dirigidas al uso de tecnologías para la protección de recursos naturales y la producción sostenible de alimentos en el territorio, en condiciones rurales y de montaña.

También potencia las pesquisas sobre el desarrollo energético sostenible, la eficiencia, el ahorro, utilización de las fuentes renovables y uso de los recursos naturales en ecosistemas de montaña y costeros.

La universidad guantanamera perfila la automatización e informatización de la gestión en la producción y los servicios, y el papel de las Ciencias de la Educación en el perfeccionamiento del sistema educacional.

