Profundizan en el conocimiento de la Matemática

La XX Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Matemática, que por primera vez se efectúa en Cuba, quedó inaugurada en La Habana en ceremonia presidida por la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella.

La vice-ministra de educación, Margarita MacFerson Zayú, señaló en la apertura que con ese conocimiento se cultiva la creatividad y la capacidad de discernir lo esencial de lo accesorio y la valoración del potencial de la ciencia.

Destacó también en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, donde participan 14 países, el papel relevante de las Matemáticas en la educación intelectual de la juventud, al promover el desarrollo del pensamiento lógico, la precisión, el rigor y la formalización.

Explicó que en Cuba existe un movimiento masivo para el desarrollo de la motivación por las Matemáticas que inicia con los concursos de conocimientos.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.