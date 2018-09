Producirán en Las Tunas un millón de libretas escolares

La Unidad Empresarial Gráfica Alejo Carpentier de Las Tunas labora para entregar en el actual curso académico, 1 millón de libretas que necesita el Ministerio de Educación Superior.

Maritza Martínez Amoró, Directora de la entidad del Balcón del Oriente Cubano, dijo que en julio y agosto realizaron las primeras entregas con un diseño estándar, buena factura y hojas blancas rayadas.

Añadió la dirigente tunera que cuando entre en funcionamiento la tecnología que pertenecía a la “Alfredo López”, podrán fabricar cuadernos de mayor tamaño y responder a la solicitud de los delegados al congreso de la FEU, de recibir una libreta diferente y de más capacidad.

Cerca de un centenar de trabajadores responden también a contratos de varios sectores de la economía, a los pedidos de la Comisión Electoral Provincial y otras ramas que demanden productos gráficos.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.