El presente curso abre sus puertas a la Educación de Jóvenes y Adultos

Con matrícula estimada de más de 115 mil estudiantes en las más de 400 instalaciones con las que se cuenta, proseguirá en el actual curso la Educación de Jóvenes y Adultos, aseguró Maura Tomasén, directora nacional de este sector en el Ministerio de Educación.

Según precisó Tomasén, la Educación para Jóvenes y Adultos tiene la misión de dar oportunidades para la formación y la preparación integral de quienes opten por esta iniciativa.

Precisó que el pasado año más de 100 mil personas se vieron beneficiada con las diferentes opciones, ya sea en las Facultades Obrero Campesinas, en las Secundarias Obrero Campesinas y en las escuelas de idiomas

La directora nacional anunció que son varias las prioridades que tienen en el presente curso entre las que se encuentran el perfeccionamiento de los cursos de preparación para el ingreso a la Educación Superior.

