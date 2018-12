Presentan informe de seguimiento de la educación mundial

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2019 se presentó en Cuba dedicado a la migración, el desplazamiento y la enseñanza, Construyendo Puentes y no Muros.

Al leer el documento, Miguel Jorge Llivina Lavigne, Oficial de Programas de Educación de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y El Caribe de la UNESCO en La Habana, explicó que ese estudio examina a profundidad el movimiento de los seres humanos y sus efectos en los sistemas educativos.

En la presentación del Informe de Seguimiento de la Educación Mundial, se anunció que esa estrategia llega en un momento en que la comunidad finaliza el Pacto Global para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y sobre los Refugiados.

Otros puntos de la cita se refirieron al Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y la cooperación de Cuba con países en desarrollo.



(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.