Prepara universidad central debates de Proyecto Constitucional

Profesores y cuadros políticos-ideológicos de la Universidad Central de las Villas preparan debates en los comités de base, y las brigadas estudiantiles acerca del nuevo Proyecto de la Constitución.

Yasniel Martínez, Presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la institución, declaró que el análisis del proyecto comienza con una preparación el día 21 donde participarán el consejo de dirección, y trabajadores de áreas no administrativas.

José Luis Pausa, secretario del Comité del Partido en la Universidad Central de las Villas, señaló que el centro distribuyó de forma gratuita mil 400 tabloides para que cada brigada y los comités de base se preparen de cara al debate.

Los encargados de los preparativos, tanto cuadros como profesores aducen que la discusión vaya de lo particular a lo general, en el sentido de que se centre en la variedad de opiniones.

