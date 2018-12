En pos del desarrollo educativo

El I Foro de Empresarios y Líderes en Productos y Servicios para la Educación tendrá lugar en La Habana durante las sesiones del Congreso Internacional Pedagogía 2019, en febrero próximo.

El cónclave, devenido espacio para el intercambio entre profesionales vinculados a la enseñanza, se realizará del 4 al 8 de febrero con auspicio de organismos internacionales.

Entre las temáticas generales del foro se encuentran la educación en valores y ciudadana por una cultura de paz; el desempeño profesional de los docentes en el perfeccionamiento y transformación de los sistemas educativos; y los desafíos y perspectivas de la formación pedagógica.

Paralelo a la cita se desarrollará una exposición, para que las instituciones educativas, empresas especializadas nacionales y extranjeras, expongan sus producciones, servicios y materiales.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.