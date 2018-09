Por el futuro educacional

La Universidad de Artemisa en el actual curso escolar reincorporó las especialidades de Logopedia y Licenciatura en Educación Preescolar a las carreras de la Facultad Pedagógica Rubén Martínez Villena.

En el centro de altos estudios, la directora de comunicación institucional Lourdes Barrios, informó a Radio Reloj que otras asignaturas comenzaron de forma individual este año lectivo, como Biología, Geografía, Matemática y Física.

Con una matrícula superior a los tres mil estudiantes, la Universidad de Artemisa en la enseñanza a distancia cuenta con 76, con más de dos mil en cursos por encuentros y 887 en el regular diurno.

Profesores con más de 40 años de experiencia se incorporaron a la Facultad Pedagógica Rubén Martínez Villena, lo cual contribuye a elevar la calidad de la formación de los futuros profesionales de la Educación.

