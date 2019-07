Pedagógico Varona, fuente de maestros para Cuba

La Habana, Cuba. – La Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de La Habana, egresó este curso académico a más de 400 Licenciados en Educación y realizó la primera graduación de 20 técnicos de educación superior.

Milda Lesbia Díaz Massip, rectora de la institución, señaló que en sus 55 años de fundado, el plantel ha formado a más de 81 mil profesores altamente preparados.

La graduada más destacada del curso por encuentro del Pedagógico Varona, Natalí Cisneros Aguado, al leer el juramento de los nuevos profesionales aseguró que serán fieles seguidores de los grandes pedagogos cubanos, cumplirán las tareas de la Revolución y serán portadores del ideario de Fidel.

En nombre de los egresados, David Almeida Martínez, condenó el criminal e injusto bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y el título tercero de la Ley Helms Burton.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.