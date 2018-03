Ofertan en Cienfuegos plazas para Educación Superior

Cienfuegos, Cuba.- El plan de ingreso a la Educación Superior oferta en Cienfuegos 1800 plazas para el próximo curso escolar, la mayoría a los alumnos que finalizan el preuniversitario, informó Gladys Capote, jefa de departamento en la Universidad.

El resto de las opciones serán por la vía de concurso y de la Escuela Vocacional Militar Camilo Cienfuegos, cadetes y jóvenes beneficiados por la Orden 18 del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros.

Un por ciento de las plazas a otorgarse en Cienfuegos corresponden a las carreras relacionadas con las Ciencias Médicas, Pedagógicas, Técnicas, Sociales, Económicas y Agropecuarias, así como de Cultura Física y las Artes.

También otorgarán carreras en Matemática, Física y Química a los ganadores de medallas en concursos de conocimientos provinciales y nacionales sin requisito de aprobar los exámenes de ingreso.

