Nuevas posibilidades de acceso a las Universidades

Con el inicio este lunes 8 de octubre del nuevo nivel de Educación Superior de ciclo corto se incrementan las posibilidades de acceso de los jóvenes a las Universidades, afirmó en La Habana, José Ramón Saborido Loidi, Titular de ese organismo.

Agregó que esa modalidad de estudio se basa en la necesidad de formar un personal calificado en las diferentes ramas de la economía y los servicios, que responda a las demandas prácticas para solucionar problemas en lo económico, político y social.

Deysi Fraga Cedré, directora de Formación de Profesionales del Ministerio de Educación Superior, dijo que los planes de estudio tienen una duración de 2 a 3 años para formar técnicos superiores o profesores de secundaria básica, con nivel intermedio entre los que alcanzan un título de nivel medio superior y los graduados de carreras universitarias.

Precisó que esa nueva modalidad de estudio para egresados del grado 12 se impartirá en el curso diurno, el límite de edad será de 25 años y no se realizarán exámenes de ingreso.

Los graduados de este Nivel podrán matricular una carrera universitaria en la modalidad de curso por encuentro, señaló en La Habana, Francisco Lau Apó, asesor de la dirección de Formación de Profesionales del Ministerio de Educación Superior.

Anunció que con esta nueva modalidad de estudios se debe lograr que estos jóvenes accedan al trabajo con altos niveles de preparación y que se utilicen de forma más eficiente a los graduados.

En el actual período lectivo se inician 25 programas de ciclo corto, tales como el técnico superior en administración de redes y seguridad informática, superior el de aduana, 15 programas de

tecnología de la salud, así como 8 de profesores de secundaria básica, de los cuales, aún existe capacidad de matrícula en los de formación docente en todas las provincias.

Con el fin de ordenar la matrícula, en caso de que la demanda sea mayor que la capacidad, cada plantel tiene la posibilidad de aplicar un procedimiento o instrumento de selección.

