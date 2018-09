Novedades en enseñanza artística guantanamera

El reinicio de la formación de instructores de arte en las especialidades de danza, música y literatura, en los dos principales centros de enseñanza artística de Guantánamo, constituye la principal novedad para este curso en las escuelas Profesional de Danza Alfredo Velázquez Carcassés y de Música Antonia Luisa Cabal.

Hasta el momento matricularon 15 educandos en danza, mientras que las otras dos manifestaciones tendrán de plazo hasta el 21 de septiembre venidero.

La directora de la escuela de música, Yunia Vera, informó que los nuevos estudiantes se graduarán en 3 años, como técnicos profesionales, para fortalecer el trabajo de las instituciones culturales en la comunidad y en las escuelas.

Adelantó, además, que la institución impartirá en el nivel medio el instrumento laúd, al cual se integran 5 guantanameras, tras el paso de nivel, y 2 jóvenes de Manzanillo y Las Tunas.

