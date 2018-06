Ministro de Educación Superior resalta labor de las universidades

La Habana, Cuba. – Las universidades cubanas forman profesionales que se caracterizan por su sentido humanista, firmeza político-ideológica, competencia, ser cultos y comprometidos con la Revolución, afirmó a Radio Reloj el inistro de Educación Superior, José Ramón Saborido Loidi.

Agregó que el organismo trabaja además en proseguir la implementación de la política para el perfeccionamiento del sistema nacional de formación continua de los profesionales.

Saborido Loidi subrayó la importancia del papel educativo de la clase y su aseguramiento metodológico, la ejemplaridad del profesor y la necesidad de perfeccionar la orientación del trabajo personalizado, que favorezca un enfoque humanista más integral.

Explicó que los estudiantes tienen que incrementar el tiempo de vinculación al estudio, dominar los contenidos precedentes y aumentar el trabajo independiente y de autopreparación.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.