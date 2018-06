Ministra de Educación destaca trabajo preventivo en escuelas

Cienfuegos, Cuba.- Podemos tener influencia sobre los estudiantes para que se mantengan en las escuelas, por la retención y buen rendimiento, afirmó la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, en la Reunión Nacional de Balance del Trabajo Preventivo del Curso Escolar, que tiene lugar en Cienfuegos.

La titular se refirió a los estudiantes que no promueven y a los que viven en medio que no son favorables y sin una buena relación entre la escuela y la familia.

Además, abundó acerca de trabajo que se realiza por el Consejo de Escuela y las escuelas de educación familiar, y destacó que cada vez que se pierde a un estudiante representa una derrota para el Sistema Nacional de Educación.

Nos referimos a un estudiante que está fuera de la influencia educativa, de un colectivo pedagógico y naturalmente no podemos trabajar con él, precisó la ministra de Educación.

