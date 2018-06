Métodos cubanos de enseñanza alfabetizan a cientos de haitianos

Más de 700 haitianos recibieron este jueves sus certificados de alfabetización luego de cursar estudios con los métodos cubanos Yo sí puedo y APRANN.

Ya puedo escribir mi nombre y el de mis hijos, dijo emocionada Melina Marius, una madre de la comunidad de San Marcos, en el departamento Artibonite, en la capital Puerto Príncipe.

Ese territorio desde el pasado año es escenario de un proyecto experimental que renueva el concepto de campaña de alfabetización e impone objetivos de acuerdo a las características de los territorios donde se implementa.

Emile Brutos, secretario de Estado para la Alfabetización, subrayó que el programa tiene como propósito erradicar el analfabetismo en el país, y que desde 2016 los ministerios de Educación de Cuba y Haití firmaron un acuerdo de colaboración para efectuar esos programas.

