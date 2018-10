El mejor homenaje al Che: la formación del hombre nuevo

El Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara de La Habana iniciará el lunes 8, el curso de formación vocacional, en homenaje al aniversario 51 de la caída en combate del Guerrillero Heroico.

Nuris Concepción Perdomo, directora de la institución, explicó a Radio Reloj, que el plantel inaugurado hace 40 años por Fidel, tiene una matrícula de más de 9 mil alumnos, quienes se vincularán a los círculos de interés de 18 organismos.

Apuntó que el curso vocacional del Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara comienza con la participación de alumnos de Primaria, Secundaria Básica y Especial, que representan a los 15 municipios de la capital.

El centro tiene además, una matrícula de más de 700 estudiantes que serán atendidos en círculos de interés de las escuelas del Proyecto del Mundo de las Profesiones y los Oficios.

