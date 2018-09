Matrícula para repasos de ingreso a la Universidad

Las Facultades Obrero Campesinas abrieron la matrícula para los repasos con vistas al ingreso a la educación superior, informó en La Habana, la doctora Maura Tomasén León, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos del MINED.

Explicó que las clases comenzarán en octubre venidero de forma gratuita y con profesores contratados de alto nivel de preparación, e indicó que para efectuar la inscripción solo será necesario la presentación del carnet de identidad actualizado y en buen estado.

Maura Tomasén León comentó que entre las tareas que atiende la Educación de Jóvenes y Adultos se encuentran la preparación para las pruebas de ingreso a la Educación Superior a los soldados que reciben la Orden 18 del Ministro de las FAR.

Ese sub-sistema educacional tiene cerca de 430 instituciones y más de cinco mil profesores, la mayor parte contratados.

