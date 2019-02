Más universitarios a las aulas pinareñas

Unas 2 mil 400 plazas para los diferentes ingresos a la Educación Superior, se ofertarán en Pinar del Río, cuando abra sus puertas el venidero período lectivo, dijo Luciana Lara Cardentey, secretaria ejecutiva de la comisión de ingresos en la provincia.

La directiva confirmó que esa cifra también le corresponderá a los jóvenes acreditados por la Orden 18, la escuela militar Camilo Cienfuegos, la Escuela de Iniciación Deportiva, el ministerio del Interior y el Servicio Miliar Femenino.

Entre las plazas que para los ingresos a la Educación Superior se ofertarán en Pinar del Río, también están las correspondientes al perfil pedagógico, las ramas de la Salud, y de manera especial las de la Medicina y Estomatología.

Otras posibilidades se encaminarán hacia los alumnos que concluyan el duodécimo grado, y estén interesados en los cursos de técnicos superiores de ciclo corto.

