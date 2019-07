Más de 5 mil maestros vuelven a las aulas

La Habana, Cuba. – Ena Elsa Velázquez, Ministra de Educación comunicó en su cuenta de Twitter que más de 5 mil maestros han decidido volver a las aulas tras el aumento salarial.

Ya son más de 5 mil maestros que han solicitado reincorporarse, luego del incremento salarial, que maestros con experiencia y disposición a trabajar bien se reincorporen, favorece la cobertura docente, precisó la titular.

De acuerdo con lo informado anteriormente por la propia Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, el déficit de maestros para iniciar el curso escolar ascendía al 6 por ciento, el cual debe disminuir con ese retorno de experimentados maestros.

La decisión del gobierno revolucionario de incrementar los salarios en el sector presupuestado, reconoce en particular el papel de los educadores en la sociedad cubana.

