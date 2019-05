Mantiene Las Tunas condición de destacada en la Educación

El primer lugar conquistado en los Concursos nacionales de conocimientos y el ingreso de estudiantes a la Educación Superior por encima de la media nacional, figuran entre los baluartes que determinaron que a Las Tunas se le concediera la condición de provincia Destacada en la Educación por sexto año consecutivo.

En los concursos se obtuvo el primer lugar en la enseñanza primaria, segundo en preuniversitario y se registraron más de una treintena de medallas en secundaria básica.

El resultado se anunció recientemente en el Seminario Nacional de Preparación para el próximo curso escolar y constituye la sumatoria de un grupo de indicadores que desde hace varios años la provincia trabaja.

De igual forma, la educación especial sobresale por los resultados en las Olimpiadas Especiales, movimiento en el que 2 atletas tuneros obtuvieron sendas medallas de plata en el Mundial en Qatar.

