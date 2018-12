Llega bono de ayuda a todas las escuelas bolivianas

El viceministro de Educación Regular de Bolivia, Valentín Roca, informó este martes que el bono Juancito Pinto llegó al ciento por ciento de las escuelas de esa nación.

Valentín Roca manifestó además que esa ayuda, consistente en la entrega de 200 bolivianos para cubrir los gastos de matrícula en hogares necesitados, alcanzó a todas las unidades educativas programadas para el presente año.

Asimismo, reconoció a las Fuerzas Armadas por desarrollar un trabajo pormenorizado al acudir hasta los centros educacionales que se encuentran alejados de las 9 capitales departamentales de Bolivia, y con ese pago lograron reducir los índices de deserción escolar.

Según se dio a conocer, en esta gestión el bono llegó a más de 2,2 millones de estudiantes, de más de 14 mil unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial del país.

