Todo listo para comenzar el curso en Granma

Actos políticos y culturales se realizarán este 3 de septiembre en las más de 1 000 instituciones educacionales de Granma, que ya están listas para iniciar el curso escolar 2018-2019.

La base material de estudio, de vida y otros aseguramientos valorados en miles de pesos, incluidos medios de importación, están en las aulas y se requiere el máximo de cuidado por los alumnos y quienes tienen que velar con el proceso docente educativo.

Granma tiene también acondicionadas las escuelas diseminadas por los extensos llanos e intrincados parajes de la Sierra Maestra como La Platica, El Oro de Guisa, Tres Términos, Providencia, Cinco Palmas, Minas de Frío y Mompié.

Mantener a su provincia con la condición de destacada en el sector educacional, figura entre los propósitos de los trabajadores y estudiantes de Granma, para el nuevo curso que comienza mañana.

