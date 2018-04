En Lima, el ejemplo del sistema educacional cubano

La Habana, Cuba. – Varios representantes del sistema educacional cubano forman parte de la delegación de Cuba asistente al foro de la sociedad civil hemisférica que sesionará en Perú unos días antes de la VIII Cumbre de Las Américas.

La profesora Gertrudis Simón, una guantanamera con una larga experiencia como docente y representante sindical, afirma que va la cita muy dispuesta a dialogar, a intercambiar experiencias, y sobre todas las cosas a decir la verdad de Cuba.

Hija de humildes campesinos en el municipio montañoso de El Salvador, ella asegura que su vida es un ejemplo de la igualdad de posibilidades de desarrollo personal que trajo a la sociedad cubana la Revolución triunfante en 1959.

La vivaz profesora guantanamera se siente orgullosa de su labor profesional, que, dice, es solo un granito de arena en el trabajo de miles de docentes repartidos por toda la geografía nacional.

Somos un ejemplo en América Latina por lo que sucedió en nuestro país desde la campaña de alfabetización, asegura la profesora guantanamera Gertrudis Simón, quien quiere exponer sus experiencias en el próximo foro de la sociedad civil hemisférica.

Sus tres décadas de experiencia docente avalan la evaluación que hace acerca del sistema educacional cubano, cuyo éxito, afirma, se ha extendido por más de un centenar de países para beneficiar a millones de personas con el método de alfabetización Yo, si puedo.

Eso es una muestra del resultado a largo plazo de una voluntad política que desde los primeros momentos puso toda la atención al desarrollo de la educación, asevera la profesora.

Como cubana y guantanamera, Gertrudis Simón también quiere demandar en Perú, en el próximo foro de la sociedad civil, la devolución del territorio que ocupa ilegalmente la Base Naval yanqui.

