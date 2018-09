En las aulas artistas del mañana

Un nuevo período para la enseñanza artística comenzó en la escuela elemental de arte Leonardo Luberta Noy en la Isla de la Juventud, donde se valida la voluntad del Estado en cultivar el talento de niños y adolescentes.

Con cantares, bailes, sonrisas y a golpe de son cubano los alumnos más experimentados y los de nuevo ingreso agradecen a la Revolución pertenecer hoy a la cantera de las artes.

Poder ingresar en esta escuela es un sueño hecho realidad, sabemos el esfuerzo que hay que realizar desde ahora con la docencia y los ejercicios físicos, pero de eso se trata, querer es poder, refirieron varios niños que matricularon en la especialidad de Danza en el Municipio Especial.

Durante el encuentro inicial del curso escolar profesores y alumnos se propusieron nuevas metas y se comprometieron a llevar su magia y talento al pueblo pinero, con lo más auténtico y juvenil de las artes en el territorio.

