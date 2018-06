Por la Educación que necesitamos

De beneficioso y útil, califican los camagüeyanos el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba, prioridad para la enseñanza primaria en el próximo curso escolar en la provincia.

Edelis Mena, del Departamento de Primaria, dijo que en el actual curso el programa se aplicó en los grados primero y cuarto del Seminternado Conrado Benítez, en la ciudad de Camagüey, y en el próximo se extenderá a segundo y quinto.

El experimento en 7 escuelas de Camagüey introduce dispositivos móviles, libros de texto y cuadernos actualizados, planes de estudio, programas y orientaciones metodológicas que enriquecen el proceso educativo.

Mena reconoció la importancia de esa prueba para lograr que la escuela se parezca más al entorno comunitario , y dijo que el trabajo en la comunidad y con la familia demuestra cuánto se puede avanzar en el quehacer escolar.

