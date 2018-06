Jóvenes de las FAR comprometidos con la Revolución

La Habana, Cuba. – En la graduación aniversario 65 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, un grupo de jóvenes oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) recibieron sus títulos de graduados en el Instituto Técnico Militar José Martí, Orden Antonio Maceo, Orden Carlos J. Finlay.

El teniente Dayán Palmero Rodríguez expresó en el juramento que están listos para cumplir las misiones asignadas siempre en defensa de la Revolución socialista y el legado de Fidel.

Los egresados del Instituto Técnico Militar José Martí concluyeron sus estudios en los perfiles de Ingeniería, Técnica, y de Mando; además recibieron sus títulos un grupo de estudiantes de la República de Angola.

Participaron en la ceremonia militar de graduación jefes de las FAR, una delegación militar de Angola, directivos de la Comisión Ministerial de Exámenes, y familiares de los egresados.

