Jóvenes de Vietnam se preparan para estudiar en universidades cubanas

Hanoi, Vietnam. – La embajada de Cuba en Hanoi recibió a jóvenes vietnamitas que en los próximos días vendrán a cursar estudios universitarios en la Isla, como parte de los programas bilaterales de cooperación en materia de educación superior entre ambas naciones.

Un total de 12 estudiantes conforma el grupo de jóvenes que ingresarán este curso 2019-2020 en aulas universitarias cubanas, para cursar disciplinas como medicina, ciencias de la computación, turismo, lengua española, entre otras.

Funcionarios de la misión diplomática conversaron con los estudiantes sobre la cultura cubana y los logros del país en salud, educación, ciencia y deportes, así como las tradiciones históricas que unen a los pueblos de Vietnam y Cuba.

Actualmente, varios jóvenes cubanos estudian idioma vietnamita en universidades de Hanoi, en virtud del tradicional intercambio de becas entre los dos países.

(Cubadebate con información de Cubaminrex)

