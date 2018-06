Jóvenes capitalinos próximos a ser maestros

Un total de 3 mil 872 jóvenes se graduarán próximamente en las especialidades de maestro primario, educación especial, inglés para la enseñanza primaria, y educadores de la primera infancia.

Según informó Gema Díaz, directora de Formación del Personal Pedagógico del Ministerio de Educación (MINED), los muchachos luego de terminar el 9no grado pueden aspirar a ser maestros, y resulta de interés del ministerio que ellos continúen sus estudios en la universidad para alcanzar la licenciatura.

Díaz reconoció el gran impacto que han tenido las graduaciones de los jóvenes docentes en los distintos territorios, y aseguró que estos llegan con mucha energía a las instituciones educativas.

En el país existen unas 26 escuelas pedagógicas; además, se prevé para el próximo curso la inauguración de una nueva escuela en el municipio Sandino, en la provincia de Pinar del Río.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.