Interés por el Congreso Universidad 2018

La Habana, Cuba.- El Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2018 se efectuará del 12 al 16 de febrero venidero en el Palacio de Convenciones de La Habana, con el lema La Universidad y la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en el escenario de la Reforma de Córdova.

Mercedes González Fernández-Larrea, funcionaria de ese organismo, informó a nuestra emisora, que al encuentro se prevé la asistencia de extranjeros de unos 50 países.

Significó que el Congreso Universidad 2018 será un espacio de encuentro para el diálogo y debate de las problemáticas más acuciantes sobre la educación superior en nuestros países.

Seguros de la necesidad de esta cita, dijo González, exhortamos a participar en el foro a estudiantes, profesores y directivos de las instituciones de educación superior. REPORTÓ: LÁZARO CHIANG MACATE.

