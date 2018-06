Intercambian delegados al Congreso de la FEU

Artemisa, Cuba.- El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su Primer Secretario, en la provincia de Artemisa, José Antonio Valeriano Fariñas, intercambió con los delegados al IX Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria, (FEU).

Durante el encuentro los jóvenes se interesaron por la implementación de los acuerdos del VII Congreso del Partido, el uso del 1 por ciento de la contribución territorial y las inversiones en los sectores de la educación, cultura y deporte.

La provincia de Artemisa estará representada en el IX Congreso de la FEU por 17 universitarios en representación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas y la Universidad.

Los delegados recorrieron la Zona Especial de Desarrollo Económico Mariel y dialogaron también con las máximas autoridades de la Asamblea del Poder Popular y la Administración en el territorio.

