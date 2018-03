Inicia Encuentro de Educadores en Guantánamo

Guantánamo, Cuba.- El X Encuentro de Educadores Guantánamo-República Dominicana, inició sus debates en torno a las experiencias históricas y culturales de los procesos pedagógicos en las naciones caribeñas.

El evento, auspiciado por la Asociación de Pedagogos de Cuba, la Asociación de Educadores de Latinoamérica y del Caribe, y el coauspicio de la Universidad de Guantánamo, sesionará en esa casa de altos estudios hasta el próximo día 28.

La Universidad guantanamera será la sede del encuentro, cuyo lema es Cultura, historia, identidad. Por una pedagogía latinoamericana y caribeña de excelencia, cuyo objetivo es consolidar el intercambio académico entre profesionales e instituciones de ambas naciones.

Más de 50 ponencias, relacionadas con la identidad lingüística entre la variante dominicana del español y la de la región oriental de Cuba, y la presencia dominicana en esa zona, serán debatidas.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.