Incrementa matrícula en universidad espirituana

Con más de cinco mil alumnos, la Universidad José Martí, en Sancti Spíritus, cuenta en el recién iniciado curso escolar con una matrícula superior a la existente en el período lectivo anterior.

La mayor cantidad de educandos se ubica en la modalidad de cursos por encuentros; el resto está en los cursos diurnos y a distancia; y muchos de ellos se forman en centros universitarios municipales, adscriptos a la universidad espirituana.

A esa casa de altos estudios se accede en el actual curso docente con condiciones muy favorables, en lo cual ha influido que la universidad ha ido transitando por un proceso trascendente de acreditación de programas de pregrado y postgrado.

Con el propósito de que los educandos de la universidad de Sancti Spíritus desarrollen integralmente sus planes de estudios, se establecieron las coordinaciones pertinentes con los Ministerios de Educación y de la Agricultura

