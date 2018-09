Incrementa enseñanza técnico-profesional en Guantánamo

Más de 7 400 alumnos ingresaron este curso a la enseñanza técnico-profesional en la provincia de Guantánamo, convirtiéndose en uno de los niveles educacionales que registran un significativo incremento de la matrícula con respecto a igual etapa precedente.

Ese aumento se debe a la apertura de nuevas especialidades de Técnico Medio como Automática, Telecomunicaciones, Tecnología de fabricación de azúcar y Mecanización agropecuaria.

Los municipios guantanameros que cuentan fundamentalmente con ese incremento de estudiantes de la enseñanza Técnica y Profesional son Yateras, Baracoa, Maisí, Manuel Tames, Imías, y San Antonio del Sur.

En el territorio más oriental de Cuba se otorgaron 150 plazas para la formación de docentes de la educación técnico profesional, modalidad que incrementó notablemente su matrícula este curso.

REPORTÓ: YAYLEN RODRÍGUEZ

